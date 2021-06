In Kürze sollen „umfangreiche Baugrunduntersuchungen“ entlang der A 61 zwischen dem Autobahnkreuz (AK) Frankenthal und der Rheinbrücke bei Speyer starten. Dies teilte die Deges GmbH am Wochenende mit. In den kommenden Wochen werde es deshalb zu vorübergehenden Fahrbahnsperrungen kommen.

Mit diesen Untersuchungen soll laut der Deges die sechsspurige Erweiterung der A 61 vorbereitet werden. Die Deges ist eine Projektmanagementgesellschaft mit Sitz in Berlin, an der der Bund und zwölf Bundesländer beteiligt sind. Sie organisiert Planungs- und Bauarbeiten für Autobahnen und Bundesstraßen. Für den Ausbau der in diesem Bereich stark befahrenen Autobahn zwischen dem AK Frankenthal und der Rheinbrücke besteht bereits seit dem Jahr 2015 beziehungsweise seit 2018 Baurecht.

Mehr als 400 Bohrungen geplant

Insgesamt werden laut Deges von Ende Juni bis Anfang 2022 auf dem 31 Kilometer langen Streckenabschnitt mehr als 400 Bohrungen vorgenommen. Sie sollen umfassende Informationen über den Baugrund im künftigen Erweiterungsbereich liefern. Die Bohrungen starten zunächst südlich vom AK Mutterstadt bis zur Landesgrenze Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg. Etwas später folgen Untersuchungen ab dem AK Frankenthal bis zum AK Mutterstadt.

Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen

Für die Autofahrer haben die Untersuchungen einen unangenehmen Nebeneffekt: Es werde in den nächsten Wochen zur Sperrung eines Fahrstreifens sowie zu temporären Fahrbahnverengungen kommen. Über deren Beginn werde rechtzeitig informiert, versichert die Deges. Außerdem soll im Vorfeld der Bohrungen untersucht werden, ob noch Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg verborgen sind.