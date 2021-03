Bob Hanning, der Vizepräsident des Deutschen handballbundes, hält die Qualifikation der Handballer für die Olympischen Spiele mit Blick auf die Sportart elementar wichtig. Am Wochenende trifft die deutsche Mannschaft in Berlin auf Schweden, Slowenien und Algerien. Hanning wollte am Mittwoch nicht auf das einst geäußerte Medaillenziel in Tokio eingehen. „Das ist in der Tat unangebracht. Jetzt geht es erst einmal darum sportlich erfolgreich zu sein und sich zu qualifizieren.“