Die Polizei sucht den Eigentümer einer Schlange, die am Donnerstagnachmittag in der Speyerer Innenstadt für Aufregung sorgte. Sie sei gegen 16.40 Uhr in einem Innenhof in der Herdstraße entdeckt worden, teilte die Inspektion am Abend mit. Es habe sich um ein junges, erst 80 bis 90 Zentimeter großes Exemplar der Würgeschlangen-Art Boa constrictor gehandelt. Sowohl das Einfangen („Blumentopf drüber“), als auch die Unterbringung (bei einem Nachbarn mit Terrarium) seien schnell geklärt werden. Der Fall werde jetzt an das städtische Fundbüro weitergegeben, wo sich der Eigentümer ebenso wie bei der Polizei (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de) melden könne.