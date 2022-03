Am Mittwochvormittag ist ein 69-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Walldorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit seinem BMW von Karlsruhe kommend in Richtung Heidelberg als er aus bislang unbekannten Gründen in die Leitplanke fuhr. Das Auto wurde mehrere Meter hoch durch die Luft geschleudert und landete schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn. Die Überleitung zur A6 war für 45 Minuten voll gesperrt. Zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau bildete sich ein rund drei Kilometer langer Stau. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte der Unfall durch eine medizinische Ursache hervorgerufen worden sein. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 80.000 Euro. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war involviert, weil es sich bei dem BMW um ein Hybridfahrzeug handelte.