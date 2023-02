In Frankenthal beginnt heute der Prozess gegen einen 26-Jährigen, der Mitte Oktober zwei Männer in Ludwigshafen-Oggersheim getötet und einen weiteren Mann schwer verletzt haben soll. Das Medieninteresse ist groß. Am Landgericht wird jeder Prozessbesucher einer intensiven Einlasskontrolle unterzogen. Im Gerichtssaal dabei ist auch die Familie eines der Opfer. Für den Prozess sind bis Mitte Mai 14 Verhandlungstage angesetzt, über 170 Zeugen sollen vernommen werden.