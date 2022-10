Im Fall des Messerangriffs, bei dem am Freitag in Speyer zwei Frauen schwer verletzt wurden, hat ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen den Verdächtigen angeordnet. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Der dringende Verdacht lautet versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Der Mann kam ins Gefängnis.

Der 27-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen in einer Wohnung in der Wormser Landstraße bei einem Streit eine 16-jährige Bekannte und deren 37-jährige Mutter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Beide Frauen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, die Ältere sei notoperiert worden, so die Polizei am Samstag. Bei ihr bestehe mittlerweile keine Lebensgefahr mehr.