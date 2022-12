Das Verfahren gegen einen Polizisten, der den mutmaßlichen Messerangreifer von Oggersheim mit mehreren Schüssen niedergeschossen hat, ist eingestellt worden. „Der Beamte hat in Notwehr gehandelt und damit war der Einsatz der Schusswaffe gerechtfertigt“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Frankenthal, Hubert Ströber. Dem 25-jährigen Somalier wird vorgeworfen, am 18. Oktober zwei Handwerker in Oggersheim auf offener Straße ermordet und einen 27-Jährigen in einem Drogeriemarkt schwer verletzt zu haben. Der mutmaßliche Täter wird derzeit psychiatrisch begutachtet.

Verfahren gegen Auflage eingestellt

Wie jetzt bekannt wurde, stand der Mann in der Vergangenheit bereits in Neustadt wegen des Vorwurfs der Körperverletzung vor Gericht. Er soll einen Mann mit einem Schraubendreher angegriffen haben. Das Verfahren wurde gegen Auflagen eingestellt. Der Somalier sollte Arbeitsstunden leisten. Weil er gegen die Auflagen verstieß, sollte er Ende Oktober erneut vor Gericht. Doch dazu kam es nicht mehr wegen der Bluttat in Oggersheim.

