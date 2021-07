Ein 44-Jähriger ist verhaftet worden, weil er am Mittwochabend in der Mannheimer Innenstadt versucht haben soll, einen Mann mit einem Messer zu töten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll der Verdächtige sein späteres Opfer zunächst in einem Lokal im Quadrat H 3 aufgefordert haben, mit ihm nach draußen zu gehen. Vor dem Lokal soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, die in eine Rangelei gemündet haben soll. Im weiteren Verlauf soll der Mann schließlich ein Messer gezogen und zweimal auf den Oberkörper seines 43 Jahre alten Widersachers eingestochen haben. Das Opfer erlitt laut den Behörden lebensbedrohliche Verletzungen. Zeugen drängten den Tatverdächtigen schließlich von seinem Opfer. Der 44-Jährige wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen.