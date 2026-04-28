Die Großkraftwerk Mannheim AG (GKM) will ihren ältesten Kraftwerksblock möglichst im Mai 2027 stillegen. Er wird mit Kohle befeuert und sei nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Stilllegung muss der Bundesnetzagentur mindestens ein Jahr im Voraus gemeldet und von der Transnet BW, dem Betreiber des Übertragungsnetzes, genehmigt werden. Sie entscheidet, ob der Block systemrelevant ist und wann er vom Netz gehen kann. Die von Block 6 erzeugte Fernwärme für Mannheim könne anderweitig sichergestellt werden, so die GKM. Die Blöcke eins bis fünf sind bereits stillgelegt, sieben und acht dienen nur noch als Netz- oder Winterreserve, sollen aber auch stillgelegt werden. Der modernste Block neun ist erst 2015 in Betrieb gegangen. GKM setzt zunehmend auf neue Techniken wie Flusswärmepumpen im Rhein.