Vorsicht, Radarkontrolle! Im August führt die Polizei in Deutschland erneut verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch, wie der ADAC mitteilt. Die Aktion soll vom 5. bis 11. August stattfinden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Auch in Rheinland-Pfalz soll ab heute geblitzt werden.

Wo geblitzt wird

Die genauen Blitzerstandorte teilt die Polizei normalerweise vorher nicht mit. Doch aus den vergangenen sogenannten Speedweeks lässt sich ableiten, wo Autofahrer noch mehr als sonst aufpassen sollten. Nicht nur Hauptverkehrsstraßen können betroffen sein, sondern auch Tempo-30-Zonen oder Straßen mit besonderer Gefährdungslage wie vor Schulen und Pflegeheimen. Dabei soll es nach Angaben des ADAC keinen speziellen Blitzer-Tag geben, vielmehr sollen die Kontrollen gleichmäßig über die Woche verteilt werden.

Diese Aktion ist bereits der zweite Blitzermarathon in diesem Jahr, die erste fand im April statt. Einige Bundesländer wie Bayern, Bremen und das Saarland nehmen dieses Mal nicht teil. Gründe dafür sind Kapazitätsengpässe oder Zweifel an der Sinnhaftigkeit.

Darf man Blitzer-Warner benutzen?

Autofahrer und Autofahrerinnen, die in die Radarfalle geraten, müssen mit den üblichen Sanktionen wie Bußgeldern, Punkten in Flensburg und Fahrverboten rechnen. Aber Vorsicht vor Blitzer-Warnern oder Apps – die sind verboten und es drohen Strafen. Was es zu beachten gibt.

Der ADAC betont, dass Aktionen wie der Blitzermarathon einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten, da sie die Gefahren des schnellen Fahrens bewusst machen und dafür sensibilisieren. Dennoch können solche Aktionen nicht alle Risiken im Straßenverkehr dauerhaft eliminieren.