Ein Amtsrichter in Landstuhl lässt einen mutmaßlichen Raser ohne Buße davonkommen, obwohl der Betroffene auf der A 6 an der Ausfahrt Ramstein-Miesenbach mit 140 Stundenkilometern durch einen Tempo-80-Abschnitt gebrettert sein soll. Grund für diese Entscheidung des Juristen war eine Auseinandersetzung mit der Landes-Bußgeldgestelle. Weil der Autofahrer Zweifel an der Blitzer-Messung angemeldet hatte, hätte die Behörde zusätzliche Unterlagen bereitstellen sollen. Doch stattdessen schickte sie lediglich ein Schreiben, dessen Inhalt den Richter anschließend über die „rechtswidrige Verweigerung der Herausgabe von Daten“ schimpfen ließ. Die Bußgeldstelle wiederum spricht mittlerweile von einem Missverständnis.

