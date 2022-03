Weil sie vor knapp zwei Jahren an der A65 bei Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) einen Anhänger-Blitzer der Polizei angezündet und vollständig zerstört haben, müssen drei junge Pfälzer in den nächsten Monaten jeweils 60 Arbeitsstunden leisten. Das hat das Amtsgericht in Neustadt am Montag entschieden. Nach Angaben der Herstellerfirma handelt es sich um den weltweit einzigen Fall, in dem Saboteure eines dieser Tempomessgeräte trotz ihrer Panzer-Hülle so schwer beschädigt haben, dass es nicht mehr repariert werden konnte. Den Tätern droht nach dem Urteil eine horrende Schadensersatz-Rechnung vom Land, mehr dazu später im ausführlichen Bericht.

