Der China-Besuch von US-Außenminister Antony Blinken hat nach den Worten von Chinas Staatschef Xi Jinping „Fortschritte“ in den Beziehungen zwischen beiden Staaten gebracht. Beide Seiten hätten in den Gesprächen „Fortschritte gemacht und bei bestimmten Themen Einigungen erzielt“, sagte Xi am Montag nach einem rund halbstündigen Treffen mit Blinken in Peking.

Die chinesische Seite habe ihre „Position klar gemacht“, sagte Xi. Beide Seiten seien sich darin einig, „die Vereinbarungen fortzusetzen“, die er im November mit US-Präsident Joe Biden am Rande des G20-Gipfels auf Bali getroffen habe, sagte der chinesische Staatschef. Damals hatten Xi und Biden erklärt, die Spannungen zwischen den USA und China abbauen zu wollen.

Blinken ist der hochrangigste US-Regierungsvertreter seit fünf Jahren, der China besucht. Die Beziehungen zwischen beiden Staaten hatten sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Dabei geht es vor allem um Handels- und Menschenrechtsfragen sowie den Umgang mit dem selbstverwalteten und demokratischen Taiwan, das von Peking als abtrünniges Gebiet betrachtet wird.