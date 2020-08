„Gärten schaffen Raum in unserer hektischen Zeit. Sich in ihnen aufzuhalten, bereitet Freude.“ Mit diesem Motto

öffnen zum zweiten Mal in Bellheim im Maxburgring die Gärten der Familien Schirmer und Bierweiler für die Öffentlichkeit. Am „Tag der offenen Gartentür“ erschließen sich die sonst verborgenen kleinen Paradiese privater Gärten mit ihrer Vielfalt und reichen Gartenkultur. Dieser Tag bietet Gelegenheit, Anregungen und neue Ideen für den eigenen Garten zu gewinnen und den Gedanken- und Ideenaustausch zwischen Nachbarn, Natur- und Gartenfreunden zu fördern. In diesem Jahr beteiligt sich die Künstlerin Christiane Kiefer mit ihren Exponaten. Der Garten der Familie Bierweiler präsentiert sich in seiner Artenvielfalt und Blütenpracht den Besuchern. Auf 700 Quadratmetern bietet er verschiedene gemütliche Sitzplätzen in Sonne und Schatten. Bei Familie Schirmer erwartet die Besucher ein Cottage-Garten mit einer Vielfalt an seltenen Stauden. Ein trockener Bachlauf inspiriert zum Nachdenken. Im „Gartencafé“, wie es die Familien selbst nennen, werden Kuchen und Kaffee angeboten. Öffnungstermin ist am Sonntag, 16. August von 13 bis 18 Uhr.

Die allgemeinen Vorschriften, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen zur Corona-Verordnung müssen beachtet werden.