Die aussichtsreiche Tour startet in Bedesbach und dauert zweieinhalb Stunden. Auf 21,8 Kilometern geht es bergauf und bergab, sodass 355 Höhenmeter schnell zusammenkommen. Daher empfiehlt die Pfalztouristik diese Tour für geübte Radler oder E-Biker.

Die Tour startet direkt mit einer Herausforderung für die Beine. Hinter Bedesbach geht es erst einmal bergauf. Dadurch liegt schon nach wenigen Hundert Metern das Glantal unterhalb des eigenen Weges. Das lohnt sich für die weite Aussicht. Über die alte Römerstraße geht es nach Nordwesten in Richtung Welchweiler. Dann folgt Entlohnung für die Anstrengung: Der Weg führt bergab nach Welchweiler rein. Weiter geht es bis nach Elzweiler, das bald erreicht ist. Anschließend muss doch noch mal gestrampelt werden, Richtung Horschbach führt uns die Strecke den Berg rauf. Bevor es bis in den Ort hinein gemütlich bergab geht.

Ausflugsziele liegen auf dem Weg

Nach Horschbach ist mit der Anstrengung aber noch nicht Schluss. Der Weg schlängelt sich wieder hoch zur Römerstraße über dem Glantal. Aber wie auch schon zuvor belohnt die Abfahrt in den nächsten Ort, diesmal St. Julian. Zumindest der Rückweg über den Glan-Blies-Radweg kann dann ganz ohne große Mühe genossen werden. Auf dem Weg wartet neben der Ölmühle in St. Julian selbst auch noch die Hirsauer Kapelle und die Flurskapelle in Ulmet. Wer kurz vor Schluss die Tour noch mit einer Tasse Kaffee und Kuchen abschließen möchte, findet beim Café Veldenzer Mühle in Erdesbach, was er sucht. Am Nachmittag it das Café nur an Sonn- und Feiertagen geöffnet.