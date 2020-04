Ein Streifenwagen im Einsatz ist am Sonntag in Frankenthal mit dem BMW eines 73-Jährigen zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben waren die Kollegen wegen häuslicher Gewalt alarmiert worden. Sie fuhren mit Blaulicht und Martinshorn, und als sie an einer Ampel Rot hatten, tasteten sie sich mit Schrittgeschwindigkeit in die Kreuzung vor.

Beifahrerin verletzt

Gleichzeitig kam dort auch der BMW-Fahrer an, der Grün hatte und den Streifenwagen übersehen haben muss. Beim Zusammenstoß erlitt die 78-jährige Beifahrerin des 73-Jährigen Verletzungen, außerdem knallte sein Auto gegen ein weiteres Fahrzeug. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt 16.500 Euro, der BMW und das Polizeiauto mussten abgeschleppt werden.