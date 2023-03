Die Opfer dachten, dass jetzt ihr Zuhause abbrennt: Ein Unbekannter hat am Sonntag eine Rauchbombe in ein Wohnhaus im Grünstadter Stadtteil Sausenheim geschmissen. Laut Feuerwehr rückten etwa 25 Retter an, sie stellten fest: Durchs Treppenhaus waberten blaue Schwaden, doch es gab keinen Brandherd. Der Dunst quoll aus einem Pyrotechnik-Topf, den ein Unbekannter in den Keller geworfen hatte. Die drei Menschen in ihren Wohnungen kamen mit einem gehörigen Schrecken davon, auch Sachschäden sind nicht entstanden. Ein Fall für die Polizei ist die Rauchbomben-Attacke jetzt aber trotzdem, erster Ansatzpunkt könnte ein vielsagender Ruf des Täters sein. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.