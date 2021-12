In einem Auto hat die Polizei in Ludwigshafen am Donnerstag drei Blanko-Impfausweise gefunden. Wie die Polizeiautobahnstation Ruchheim mitteilt, lagen die Ausweise in der Sporttasche des Beifahrers eines Wagens, den die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unter die Lupe nahmen. Die Ausweise seien gestempelt und unterzeichnet gewesen, hätten aber weder Namen noch Datum getragen, berichtet die Polizei. Es seien Chargennummern des Impfstoffs Comirnaty – besser bekannt als Biontech/Pfizer – eingeklebt gewesen. Die Polizei vermutet, dass die Papiere weiter verkauft werden sollten. Sie wurden sichergestellt. Den Beschuldigten erwarte ein Verfahren wegen der Vorbereitung der Fälschung von amtlichen Impfausweisen.