Einen flächendeckenden, langanhaltenden Stromausfall in Deutschland in diesem Winter hält das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zwar für „sehr unwahrscheinlich“, aber „auch nicht ausgeschlossen“. Allerdings hatte der Chef der Behörde, Ralph Tiesler, im November gesagt, die Bevölkerung müssen davon ausgehen, dass es im Winter in Deutschland regional und zeitlich begrenzte Unterbrechungen der Stromversorgung geben werde.

Die Folgen für die Kommunikation über Telefon und Computer wären schwerwiegend: Festnetz-Telefonie fiele sofort aus, der Mobilfunk wäre binnen kurzer Zeit lahmgelegt. Damit wäre auch kein Internet mehr verfügbar. Wer vorsorgt, steht im Fall der Fälle zumindest nicht völlig hilflos da.

Mehr zum Thema lesen Sie hier