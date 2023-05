Ein Ticket wird dieses Mal nicht benötigt. Das traditionelle Heimat- und Blütenfest in Rhodt kann in diesem Jahr wieder so unbeschwert gefeiert werden wie früher, bevor Corona den Organisatoren zunächst einen Strich durch die Rechnung machte, später sie vor zusätzlichen Aufgaben stellte und zur Beschränkung der Besucherzahl führte. Die 71. Auflage des Festes hat am Freitagabend begonnen, bei der 500 Freischoppen spendiert wurden. Bis einschließlich Montag wird im Traminerdorf gefeiert, wo sich die historische Theresienstraße zur Festmeile wird. Am Samstag öffnen Höfe und Stände ab 12 Uhr ihre Tore, der darauffolgende Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, zudem gibt es an allen drei Tagen nachmittags beim Förderverein des Kindergartens Kinderanimation, an zwei Tagen zudem eine Zaubervorstellung. Für Musik ist ebenfalls gesorgt, so hat unter anderem die Landjugend Gruppen engagiert.