Angreifer Andri Rúnar Bjarnason verlässt den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern nach einem Jahr wieder. Der Isländer wechselt wie erwartet zum dänischen Erstligaabsteiger Esbjerg fB.

Der 29-Jährige kam im vergangenen Sommer vom schwedischen Traditionsklub Helsingborgs IF in die Pfalz und hatte beim FCK immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. Daher brachte es der fünffache isländische Nationalspieler im Trikot der Roten Teufel nur auf zehn Einsätze in der Dritten Liga und zwei Partien im DFB-Pokal.