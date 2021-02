Die TSG 1899 Hoffenheim hat den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale eines internationalen Wettbewerbs erneut verpasst. Der Fußball-Bundesligist verlor am Donnerstagabend in der Europa League sein Zwischenrunden-Rückspiel gegen den norwegischen Außenseiter Molde FK mit 0:2 (0:1). Das Hinspiel im spanischen Villarreal war 3:3 ausgegangen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nutzte diesmal seine zahlreichen Chancen nicht. So erlebten die Kraichgauer nach einer ungeschlagenen Vorrunde die erste Europacup-Niederlage in dieser Saison und schieden aus. Eirik Andersen (20./90.+5) traf doppelt für die Gäste.