Der FC Bayern München unterlag am Samstagabend im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig mit 1:3 (1:0) . Das war ein bitterer Rückschlag im Titelrennen. Nach der 1:0-Führung, erzielt von Serge Gnabry, verlor der Meister völlig den Faden und kassierte nach der Pause die Tore von Konrad Laimer, Christopher Nkunku (Foulelfmeter) sowie Dominik Szoboszlai (Handelfmeter). Verfolger Borussia Dortmund spielt am Sonntag beim FC Augsburg und kann mit einem Sieg am vorletzten Spieltag an den Bayern vorbeiziehen. Noch beträgt der Vorsprung des Rekordmeisters einen Punkt.