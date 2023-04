Der SV Waldhof Mannheim hat in der Dritten Liga einen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg hinnehmen müssen. Im Spitzenspiel unterlagen die Mannheimer bei Dynamo Dresden 1:2 (1:1) und haben fünf Spieltage vor Saisonende jetzt fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

Die Niederlage der Waldhöfer war bitter, denn der SVW kontrollierte die Partie lange. Dominik Martinovic brachte die Mannheimer in der fünften Minute per Kopf mit 1:0 in Führung. Anschließend verpasste die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart ein mögliches 2:0 und musste in der 31. Minute den Ausgleich durch einen von Ahmet Arslan verwandelten Foulelfmeter hinnehmen.

In der zweiten Halbzeit drängten die Mannheimer auf den zweiten Treffer. Martinovic scheiterte mit einem Schuss an der Torlatte (68.). Kurz danach traf Stefan Kutschke per Kopf zum 2:1 für die Dresdner (73.).