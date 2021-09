Frühe Gegentreffer in beiden Halbzeiten haben dem FK Pirmasens in der Fußball-Regionalliga Südwest eine 1:3 (1:1)-Niederlage bei der SG Sonnenhof Großaspach eingebrockt. Eine gute kämpferische Leistung reichte deshalb nicht, um zumindest einen Zähler mit auf die Heimfahrt zu nehmen.

In der vierten Minute ließen sich die Pirmasenser nach einem eigenen Freistoß auskontern, David Hummel traf zum 1:0 für die SG. Der FKP erholte sich von dem Rückschlag und erzielte durch Dennis Krob nach 39 Minuten verdient das 1:1.

Nach der Pause passten die Mannschaft von Patrick Fischer einmal nicht auf, so dass Andrew Owusu das 2:1 erzielte (52.). In der dramatischen Schlussphase verpassten die Pirmasenser mehrfach den erneuten Ausgleich. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Sebastian Schiek zum 3:1.