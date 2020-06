Der SV Waldhof Mannheim hat in der Dritten Liga den vermutlich entscheidenden Rückschlag im Kampf um den Aufstieg hinnehmen müssen. Beim FC Ingolstadt verlor der Aufsteiger mit 0:2 (0:1) und hat drei Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz.

Bitter war für die Mannheimer, dass ihnen in der 26. Minute ein regulärer Treffer von Kevin Koffi aberkannt wurde. Wegen Meckerns ah SVW-Trainer Bernhard Trares im Anschluss die Rote Karte.

Auf der anderen Seite erzielte Stefan Kutschke in der 42. Minute per Foulelfmeter das 1:0 für den FCI. In der zweiten Halbzeit waren die Ingolstädter das bessere Team, lauerten auf Konter und kamen durch Maximilian Thalhammer in der 70. Minute zum entscheidenden 2:0.