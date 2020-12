Die Befürchtungen von Trainer Ben Matschke auf der Rückfahrt in der Nacht auf Sonntag werden sich wohl bestätigen: Nach Einschätzung der Kieler Ärzte „ist die Nase durch“, erklärt Jan Remmlinger, der am Montag einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufsuchen wird. Bei der 19:29 (7:16)-Niederlage des Bundesligisten Eulen Ludwigshafen beim Spitzenreiter THW Kiel traf Steffen Weinhold Eulen-Linksaußen Remmlinger in der 11. Minute. Der 26-Jährige, mit 31 Treffern bester Torschütze der Ludwigshafener, musste verletzt raus. Die Partie war minutenlang unterbrochen, der blutverschmierte Boden musste gereinigt werden. „Es ist alles krumm, er wurde genäht“, meinte Matschke am späten Abend im RHEINPFALZ-Gespräch.

Weinhold zog sich eine Platzwunde an der Hand zu. „Ich habe gleich gemerkt, dass ich ihn getroffen habe. Das tut mir leid. Ich hoffe, dass an seiner Nase alles gut heilt“, sagte Nationalspieler Weinhold – und entschuldigte sich auch via TV des THW.

Bührers Knieschmerzen

In der 52. Minute musste auch noch Pascal Bührer, der für Remmlinger kam, verletzt raus. Bührer hatte seine Sache gut gemacht, war mit fünf Treffern bester Werfer des Spiels. „Ich habe Schmerzen im Knie, ich muss das MRT am Montag abwarten“, sagt Bührer in einer Mitteilung der Eulen. Der 25-Jährige war nach den Ausfällen von Jonathan Scholz und Jan Remmlinger sowie dem Fehlen von Nothelfer Philipp Grimm Linksaußen Nummer vier der Eulen in dieser Spielzeit.