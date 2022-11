Ein 67-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist der Polizei zufolge über die Internetplattform Instagram auf eine Anzeige zur Geldanlage in Bitcoin (Kryptowährung) aufmerksam geworden. Nachdem er Kontakt mit der angeblichen Beraterfirma aufgenommen hatte, überwies der Mann fast 40.000 Euro auf ein ausländisches Konto. Online wurde ihm danach ein vermeintliches Guthaben in ausländischer Währung angezeigt – in chilenischen Pesos. Dem 67-Jährigen kam die Sache aber immer noch nicht verdächtig vor und er investierte noch einmal knapp 30.000 Euro. Erst danach fiel ihm der Betrug auf. Die 30.000 Euro konnte seine Bank zurückbuchen, bei den zuvor überwiesenen 40.000 Euro gelang das nicht mehr. Seitens der Polizei wird ausdrücklich davor gewarnt, Geld an unbekannte, vermeintliche Berater zu überweisen.