Dass Schutz für Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt nur gelingen kann, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten, darauf will der „Runde Tisch Prävention“ des Bistums Speyer mit einem neuen Namen aufmerksam machen. Ab sofort heißt das Gremium, das im September 2019 gegründet wurde und dem derzeit 13 kirchliche Mitarbeiter aus verschiedenen Arbeitsfeldern angehören, „Netzwerk Prävention“. „Jede und jeder kann und muss dazu beitragen, dass Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene in kirchlichen Gruppen, Verbänden und Einrichtungen sicher aufwachsen und leben können“, werden die Präventionsbeauftragten Christine Lormes und Olaf von Knobelsdorff in einer Pressemitteilung zitiert. Sie sind als besonders geschulte Fachkräfte ausgebildet und sollen in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern kirchliche Einrichtungen, Gruppen und Verbände beraten. Sie haben unter anderem die diözesanweite Präventionskampagne „Sicherer Ort Kirche“ vorbereitet, die seit Januar läuft und für die unter anderem Pfarreien nun entsprechende Präventionskonzepte erstellen.