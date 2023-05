Das Bistum Speyer hat eine neue Pressesprecherin: Am 1. Juni wird Luisa Reisinger (29) diese Aufgabe übernehmen. Sie ist Nachfolgerin von Christine Wilke-Zech, die als Referentin in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Bistums das Amt kommissarisch innehatte.

Nach Angaben des Bistums ist Luisa Reisinger in Worms aufgewachsen, hat Theaterwissenschaft, Musikwissenschaft und Philosophie in Bayreuth und München studiert sowie als freie Journalistin gearbeitet. Nach ihrem Studium absolvierte sie einen Trainee im Orchestermanagement bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen und war dort im Presse- und Kommunikationsteam tätig.

„Ich freue mich sehr darauf, für das Bistum Speyer zu kommunizieren“, wird Luisa Reisinger in einer Mitteilung zitiert. Bistumssprecher vor Wilke-Zech war Markus Herr, der im vergangenen Jahr 53-jährig verstorben ist.