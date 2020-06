Am Mittwoch (13 Uhr) wird Anton Schlembach beigesetzt. Der verstorbene Speyerer Altbischof findet dann im Dom seine letzte Ruhestätte – und reiht sich damit ein in eine lange Tradition von Würdenträgern, die in der Kathedrale beigesetzt wurden. Das Bistum bietet einen Livestream der Trauerfeier an.