Es bleibt vorerst bei einem neuen Corona-Fall in der städtischen Asylunterkunft in der Engelsgasse in Speyer. Nach dem positiven Ergebnis eines Bewohners am Mittwoch hatte die Stadt Abstriche von weiteren 25 Bewohnern veranlasst – und am Freitag 23 Ergebnisse erhalten: „Glücklicherweise alle negativ“, teilt Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, mit. Das Gesundheitsamt habe unabhängig davon bereits eine zweiwöchige Quarantäne für die gesamte Einrichtung verhängt. In dieser Zeit würden die Bewohner, für die ansonsten Gemeinschaftsküchen zur Verfügung stehen, vom Roten Kreuz mit Nahrung versorgt. Nicht in Quarantäne müssten zwei der 28 Bewohner, die im April schon an Covid-19 erkrankt waren und inzwischen als geheilt gelten.