Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Bistum Speyer am Dienstag mit. Der Bischof sei aktuell „in einer guten Verfassung, mit leichten Symptomen“, heißt es weiter. Auch beim Weihbischof habe die Ansteckung zu leichten Symptomen geführt. Beide haben laut Bistum ihre Termine für diese Woche abgesagt und sich in Quarantäne begeben. Der Bischof führe seine Amtsgeschäfte von zuhause aus weiter. Vergangene Woche hatten Wiesemann und Georgens in Speyer noch den traditionellen „Weinzehnt“ entgegengenommen.