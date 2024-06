Seit Freitagnachmittag brennt es in einem Silo der Bischheimer Kupfermühle. Die Feuerwehren der Region sind seitdem im Einsatz. In einem Silo hatten Pellets aus Weizenkleie zu glimmen begonnen. Weizenkleie wird für Tierfutter. In dem 40 Meter hohen Silo bildeten sich nach und nach Glutnester. Die Feuerwehr begleitet über die Stunden die Entleerung des Silos und löschte die glimmenden Pellets ab. Personen waren nicht in Gefahr. Da zunächst ein großer Industriebrand angenommen worden war, war ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden. Auch am Samstagmorgen brannte das Feuer noch. Einen Überblick zur aktuellen Lage finden Sie hier.