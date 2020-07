Bei einer Betriebsversammlung am Mittwoch hat die Geschäftsleitung der Pfaff Industriesysteme und Maschinen GmbH in Kaiserslautern Einschnitte und einen Umstrukturierungsprozess angekündigt. Das hat der Pfaff-Betriebsratsvorsitzende Richard Müller auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. „Wir können Kündigungen nicht ausschließen“, sagte er. Bis zu 60 Stellen sollen in Gefahr sein.

Mehr dazu lesen Sie im ausführlichen Artikel.