Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland dürfte die Versicherungen in Deutschland nach neuesten Schätzungen zwischen 4,5 und 5,5 Milliarden Euro kosten. Fast zwei Drittel der Schäden entstanden in Rheinland-Pfalz, knapp ein Drittel in Nordrhein-Westfalen und die restlichen fünf bis zehn Prozent in Bayern und Sachsen. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag mit.

Inzwischen habe der Verband einen Großteil der Schäden erfasst, die vom 13. bis 18. Juli 2021 vom Tiefdruckgebiet „Bernd“ verursacht wurden. „Wir gehen jetzt von versicherten Schäden zwischen 4,5 Milliarden und 5,5 Milliarden Euro aus“, sagte Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen in Berlin. „Laut aktualisierter Schadenschätzung sind rund 40.000 Kraftfahrzeuge durch die Fluten beschädigt oder zerstört worden.“ Der Schaden bei den Kfz-Versicherern betrage rund 200 Millionen Euro, bei Transportversicherern 100 Millionen Euro. Verschiedene versicherte Großschäden kosteten jeweils zweistellige Millionenbeträge.