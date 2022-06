Der Sonntag wird heiß: Laut der Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können in Rheinland-Pfalz Höchsttemperaturen von bis zu 37 Grad erreicht werden. Am Tag bleibt es nach Angaben des DWD sonnig, locker bewölkt und weitgehend trocken. Der Wind weht mäßig, zeitweise stark böig. Aufgrund der längeren Trockenheit besteht gebietsweise hohe, örtlich auch sehr hohe Waldbrandgefahr. Der Waldbrandgefahrenindex wies am Sonntag für den Großteil der Pfalz die zweihöchste Gefahrenstufe 4 aus, für den Südosten der Pfalz sogar die höchste Gefahrenstufe 5.

In der Nacht zum Montag kann es dann zu Schauern und teils kräftigen Gewittern mit Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Auch Unwetter seien nicht ausgeschlossen. Die tiefsten Temperaturen liegen zwischen 20 und 14 Grad, im Bereich der Eifel örtlich um 11 Grad.

Schauer und Gewitter am Montag

Der Montag startet zunächst stark bewölkt – gebietsweise kann es zu schauerartigen Regenfällen kommen, örtlich auch zu Gewittern. Im Tagesverlauf lockert sich der Himmel wieder auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 Grad in der Eifel und dem Westerwald und 27 Grad in der Vorderpfalz.