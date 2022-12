Die Anzahl der Geflüchteten in der Erstaufnahmestelle Kusel (AfA) befindet sich auf einem historischen Hoch. „Normalerweise haben wir hier im Schnitt 400 bis 450 Menschen, jetzt kratzen wir an der 900“, berichtet Einrichtungsleiter Martin Ziemer. Wie viele Neuankömmlinge bis Jahresende erwartet werden, könne aktuell nur spekuliert werden. Doch Ziemer glaubt: „Bis Weihnachten sind es 1000.“

Entlastung wird es frühestens Ende Januar geben, wenn die Außenstelle der AfA Kusel am Flughafen Hahn in Betrieb genommen werden kann. „Da gibt es noch vieles zu klären, vielleicht wird es auch Februar“, so ADD-Präsident Thomas Linnertz.