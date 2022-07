Birgit Schwarz wird Chefin vom Dienst (CvD) der RHEINPFALZ-Redaktion und Mitglied der Chefredaktion. Als CvD folgt Birgit Schwarz auf Peter Leister. Er war seit dem Jahr 2000 Chef vom Dienst. Nach 37 Jahren als RHEINPFALZ-Redakteur beginnt Ende September die passive Phase seiner Altersteilzeit.

Birgit Schwarz hat 1996 bei der RHEINPFALZ volontiert und war danach Lokalredakteurin in Grünstadt, Bad Bergzabern und Landau sowie Redakteurin in der Zentralredaktion. Nach zwei Jahren als Mitgeschäftsführerin der Firma mssw, die den Leo herausgibt, wechselte sie in die CvD-Redaktion. Birgit Schwarz hat Anglistik, Hispanistik, Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert. Die 53-jährige Mutter zweier Töchter wohnt mit ihrer Familie in Wörth.

Mit Michael Garthe, Andreas Bahner und Uwe Renners bildet Birgit Schwarz ab 1. Oktober die künftige Chefredaktion der RHEINPFALZ und der RHEINPFALZ am SONNTAG.