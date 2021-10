Die Landesregierung werde „nichts umsetzen, das den Status des Biosphärenreservates in Frage stellt“. Damit reagiert das rheinland-pfälzische Umweltministerium auf den RHEINPFALZ-Bericht, wonach das deutsche MAB-Nationalkomitee „mit größter Besorgnis“ die Windkraft-Pläne des Landes für den Pfälzerwald beobachtet. MAB steht für „Man and the Biosphere“, deutsch „Der Mensch und die Biosphäre“; das Kommitee wacht im Auftrag der Unesco über die Einhaltung der für Biosphärenreservate in Deutschland geltenden Regeln. Die Opposition im Landtag forderte die Landesregierung auf, sofort Abstand von den Windkraft-Plänen im Pfälzerwald zu nehmen.

