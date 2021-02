Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech hat mit der Impfstoffproduktion in seiner neuen Werk im hessischen Marburg begonnen. Dort werde nun zunächst der mRNA-Wirkstoff hergestellt, von dem eine einzelne Charge für die Produktion von acht Millionen Impfdosen reiche, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Mainz mit. Im ersten Halbjahr 2021 sollen in Marburg 250 Millionen Dosen des Impfstoffes von Biontech und seines US-Partners Pfizer hergestellt werden. Die ersten Ampullen werden nach Unternehmensangaben voraussichtlich Anfang April ausgeliefert.