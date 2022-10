Biontech investiert in Ruanda

Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech baut in der ruandischen Hauptstadt Kigali einen neuen Standort. Dieser soll der erste Knotenpunkt für die Produktion von mRNA-Impfstoffen in Afrika werden. Pfalzredakteurin Sonja Hoffmann berichtet direkt aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland. Zum Artikel

Gefahr durch starke Erdbeben am Oberrhein: „Schäden wären riesig“

Jeden Tag ruckelt in der Pfalz der Untergrund, meist merkt das niemand. Doch Erdbeben wie jenes im elsässischen Sierentz Mitte September mit der Stärke 4,6 zeigen, welch gigantische Kräfte unter der Oberfläche am Werk sind. Geologen warnen: Ein starkes Beben könnte im Rheingraben verheerende Auswirkungen haben. Zum Artikel

Oggersheim: Warum die OB beim Trauermarsch nicht dabei war

1200 Menschen wollten am Sonntag ihrer Trauer nach der Bluttat in Oggersheim Ausdruck geben und haben sich dem Schweigemarsch durch den Stadtteil angeschlossen. Von Stadtspitze nahm jedoch keiner an dem Marsch teil. Zum Artikel

Einsatz nach der Bluttat: Ein Notfallseelsorger berichtet

Am Dienstag sind bei einer Messerattacke in Oggersheim zwei Handwerker getötet und ein Mann schwer verletzt worden. Notfallseelsorger Reinhard Herzog hat sich um die Angehörigen der Opfer sowie die Zeugen gekümmert. Im Gespräch mit Michael Schmid schildert er, wie er und seine Kollegen geholfen haben. Zum Artikel

Hackerangriff aus „dem russischen Raum“: Kreisverwaltung nicht erreichbar

Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises ist wegen eines Hackerangriffs zur Zeit nicht erreichbar. Laut Kreissprecherin sind Telefone und Computer im Ludwigshafener Kreishaus lahmgelegt. Es wurde eine Ermittlungsgruppe mit Beamten der Kriminalpolizei und Experten für Cyberkriminalität des Landeskriminalamts eingerichtet. Zum Artikel

Pfalz bekommt Direkt-ICE nach München

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember wird erstmals ein direkter ICE von Saarbrücken durch die Pfalz in die bayerische Landeshauptstadt eingeführt. Der Zug hält auch in Homburg, Kaiserslautern und Neustadt. Von Mannheim fahren sogar mehrere zusätzliche Direktzüge nach München. Zum Artikel

Fast eine Milliarde Euro für Kanzleramtserweiterung

SPD-Kanzler Gerhard Schröder bezog einst das Bundeskanzleramt, und mit ihm kamen rund 400 Mitarbeiter. Mittlerweile sind es fast doppelt so viele, so dass die Regierungszentrale aus allen Nähten platzt. Ein geräumiger, klimaneutraler Erweiterungsbau soll helfen. Für den Steuerzahler wird das teuer, der Bundesrechnungshof ist entsetzt. Zum Artikel

Kommentar zum neuen Briten-Premier: Rückkehr zur Vernunft

Der Aufstieg von Ex-Finanzminister Rishi Sunak zum neuen Premierminister bietet den Tories und Großbritannien die Chance für einen Neustart, kommentiert unser London-Korrespondent Jochen Wittmann. Zum Artikel

Küren Sie den schönsten Oldtimer der Vorderpfalz

Über die vergangenen Monate hat die Lokalredaktion Ludwigshafen 32 Oldtimer aus der Region vorgestellt. Sie haben nun die Möglichkeit für Ihren Favoriten zu stimmen. Unter allen Teilnehmern verlost die Redaktion mehrere Preise. Zur Bildergalerie und zum Gewinnspiel