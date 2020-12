Das Corona-Präparat von Biontech kann bis zu fünf Tage bei zwei bis acht Grad Celsius aufbewahrt werden. Bei Auslieferungen zum Beispiel in Pflegeheime könne das aufgetaute Vakzin bis zu sechs Stunden aufbewahrt werden. Bisher hieß es, dass zur Aufbewahrung des Impfstoffs extrem niedrige Temperaturen von minus 70 Grad nötig seien. Dies gelte nur für längerfristige Lagerungen über Monate hinweg, teilte Biontech mit. Damit dürften sich die Probleme bei der Verteilung des Impfstoffs reduzieren, den Biontech mit Unterstützung des amerikanischen Konzerns Pfizer und Fosun Pharma aus China entwickelt hat. Bis Ende 2021 will das Unternehmen 1,3 Milliarden Impfdosen herstellen, die an sechs Standorten produziert werden.

Mehr zum Thema lesen Sie hier