Nicht jeder hat das Glück, Gemüse im eigenen Garten pflanzen zu können. Weil die Themen Selbstversorgung und Regionalität an Bedeutung gewonnen haben, bietet der der süpfälzische Betrieb Biohof Renner Gärten in unterschiedlicher Größe an, die Interessierte eine Saison lang mieten können. Die Vorarbeit leistet der Böbinger Hof. Was die Hobbygärtner von dem neuen Angebot erwarten können, lesen Sie hier.