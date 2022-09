Die Inflation hat den Boom ökologisch erzeugter Lebensmittel gestoppt. Hieß es noch vor wenigen Monaten allenthalben stolz, Bio sei in der Mitte der Gesellschaft fest verankert, bricht inzwischen vor allem in kleineren Bioläden der Umsatz ein – immer mehr Geschäfte müssen Insolvenz beantragen. Das Ziel, 30 Prozent der Anbauflächen in Deutschland bis 2030 auf Bio umzustellen, rückt in weite Ferne. Wie Bio auch in Krisenzeiten auf immer mehr Teller kommen kann. Weiterlesen