Wie teuer darf Essen werden?

Landau erwägt, den Mittagstisch an Schulen teilweise auf Bio-Lebensmittel umzustellen. Die Ausschreibungsergebnisse schlagen den Verantwortlichen auf den Magen: Deutlich teurer wird es sowieso. Und dann noch einen Bio-Zuschlag? Jetzt haben die Schulen das Wort.

Klimawende oder was?

Der Landkreis SÜW will in Sachen Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen. So soll auch auf dem Parkplatz am Kreishaus in Landau eine Fotovoltaikanlage entstehen. Es gibt Fördermittel. Nur scheint die Anlage zu groß zu sein, um Zuschüsse dafür zu erhalten.

Eltern wissen keinen Ausweg mehr

30 Kinder, die wegen einer Behinderung besonders betreut werden müssen, warten auf einen Platz im Förderkindergarten. Die vielbeschworene Inklusion geht laut Eltern an der Realität vorbei. Es gibt Lösungsansätze.

Über den Köpfen klappert es

Ein unaufgeregter Spaziergang führt bei diesem Wandertipp zu zahlreichen Storchennestern nahe Winden. Aber es gibt an der Strecke noch mehr zu entdecken als die klappernden Gesellen.

Neuer Anlauf für Geothermie?

Auch wenn das neue Heizungsgesetz vorerst nicht verabschiedet wird, macht sich die Gemeinde Gedanken über die kommunale Wärmeplanung. Es geht um Alternativen zu fossilen Brennstoffen.