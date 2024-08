Die am vergangenen Freitag erfolgte Warnung vor Enterokokken im Binsfeldsee ist aufgehoben. Darüber informierte die Stadt Speyer am Mittwoch. Nachdem das zuständige Gesundheitsamt am Montag, 19. August, eine Nachuntersuchung vorgenommen hatte, sei nach dem heute vorliegenden Ergebnis keine erhöhte Konzentration von Enterokokken im Badesee vorhanden, heißt es aus dem Stadthaus.

Die Stadtverwaltung hatte am vergangenen Freitag darüber informiert, dass im Badestrandbereich des Binsfeldsees eine Grenzwertüberschreitung im Bereich des Parameters „intestinale Enterokokken“ festgestellt wurde. Durch die Bakterien können Darmerkrankungen und Harnwegsinfektionen ausgelöst werden.