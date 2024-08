Seit Samstagabend war ein 40 Jahre alter Badegast am Binsfeldsee vermisst worden, am Sonntagnachmittag hat die Polizei nun bestätigt, dass der Mann nicht mehr am Leben ist.

Seit 20 Uhr am Samstagabend hatten Einsatzkräfte laut dem Sprecher der Speyerer Feuerwehr, Thomas Tremmel, nach dem Vermissten gesucht. Zu diesem Zeitpunkt sei die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 14 Kräften nach dem Binsfeld ausgerückt, auch Taucher der Ludwigshafener Feuerwehr seien dagewesen. Die Suche sei aber dann gegen 22 Uhr wegen Dunkelheit eingestellt und eine Boje hinterlassen worden. Bei dem Einsatz am Sonntag, bei dem die DLRG die Suche an dieser Stelle fortsetze, sei die Feuerwehr nicht mehr notwendig und deshalb nicht mehr involviert gewesen, so Tremmel. Am Sonntag um 8.15 Uhr wurde dann das THW laut dessen Sprecher Christopher Sohn hinzugezogen, um den See abzusperren. Laut Polizei war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Am Mittag sei dann eine tote Person aus dem See geborgen worden, bei der es sich um den gesuchten 40-Jährigen handele. Über die Ursache für das Unglück kann die Polizei noch nichts sagen. Die Ermittlungen zur Todesursache hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen.