Am Sonntagvormittag suchen Einsatzkräfte im Bereich des Binsfeldsees nach einem vermissten Mann. Wie die Polizei mitteilt, sind eigene Beamte, das THW und die DLRG im Einsatz auf der Suche nach einem 40-Jährigen. Für die Dauer des Einsatzes sei der gesamte Binsfeldsee – das ist der zentrale See mit der Insel – gesperrt.

Laut Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Tremmel läuft die Suche schon seit 20 Uhr am Samstagabend. Zu diesem Zeitpunkt sei die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 14 Kräften nach dem Binsfeld ausgerückt, auch Taucher der Ludwigshafener Feuerwehr seien dagewesen. Die Suche sei aber dann gegen 22 Uhr wegen Dunkelheit eingestellt und eine Boje hinterlassen worden. Bei dem Einsatz am Sonntag, bei dem die DLRG die Suche an dieser Stelle fortsetze, sei die Feuerwehr nicht mehr notwendig und deshalb nicht mehr involviert gewesen, so Tremmel. Am Sonntag um 8.15 Uhr wurde dann das THW laut dessen Sprecher Christopher Sohn hinzugezogen, um den See abzusperren.

Wir berichten weiter.