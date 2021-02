Der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger, der stark in der Öl- und Gasförderbranche engagiert ist, wurde 2020 von der Corona-Krise voll erwischt, weil seine Kunden massiv davon beeinträchtigt wurden. Zu dem strikten Sparkurs, den das Unternehmen einschlug, gehört der Abbau von 4400 Stellen (minus 13 Prozent) auf 28.893 Arbeitsplätze Ende 2020. Reduziert wurde dabei überwiegend in den schwächelnden Bereichen Öl und Gas in Norwegen, Großbritannien und den USA. Massiv betroffen war die Zentrale in Mannheim: Dort blieben von 277 Arbeitsplätzen Ende 2019 ein Jahr später noch 209 (minus 68), ein Abbau von jeder vierten Stelle. Dieser sei auch durch die Nichtbesetzung von frei gewordenen Stellen, den Renteneintritt von Mitarbeitern und freiwilligem Ausscheiden erreicht worden, nicht nur durch aktive Kündigungen, sagte Johanssen, die nach dem überraschenden Ausscheiden des bisherigen Vorstandschef Tom Blades vor wenigen Wochen – das ausschließlich persönlichen Gründen geschuldet gewesen sei – zugleich interimistische Vorstandsvorsitzende ist. Dieses Amt wolle sie nicht auf Dauer begleiten, bekannte sie.